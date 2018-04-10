Пятна на Меркурии получили собственные названия

Международный астрономический союз (МАС) утвердил названия нескольких меркурианских факул — особенностей поверхности планеты, отличающихся от окружающего грунта яркими цветами. Имена собственные присвоены семи из примерно 150 подобных пятен, найденных астрономами. Об этом сообщается на сайте Астрогеологического центра США.

Первый близкий пролет американского зонда MESSENGER (Mercury Surface, Space Environment, Geochemistry, and Ranging spacecraft — Аппарат для изучения поверхности, космического окружения, геохимии и измерений расстояний Меркурия) около ближайшей к Солнцу планеты позволил обнаружить странные отложения на ее поверхности. Размер пятен составлял от десятков до тысяч километров, от окружающей поверхности планеты они заметно отличались от по цвету.

По классификации такие объекты относятся к категории факул (от латинского facula — маленький факел). К этой же группе объектов отнесены особенности поверхности на спутниках Юпитера Амальтее, Ганимеде и Каллисто, а также на спутнике Сатурна Титане. Четыре из семи получивших название факул расположены на Равнинах Жары — самой крупной ударной структуре на Меркурии, размером около трети диаметра планеты. Их назвали словами, которые в различных африканских языках обозначают змей. Эти рептилии были выбраны не из-за внешнего сходства, а из-за распространенности мифологических сюжетов о римском боге богатства Меркурии и змеями на его посохе. Оставшиеся три названы в честь змей из уэльского, ирландского и баскского языков.

Разбросанные по поверхности планеты факулы ученые связывают вулканической активностью на планете, которая происходила в течение миллиардов лет. Согласно современным представлениям, в то время из недр планеты поднималась богатая летучими соединениями магма. На поверхности газы покидали расплавленную породу, что приводило к взрывным извержениями, намного более активным, чем в случае бедной газами магмы.

Понравился материал? Добавьте Indicator.Ru в «Мои источники» Яндекс. Новостей и читайте нас чаще.