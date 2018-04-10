Ученые: На продолжительность жизни влияет солнечная активность

Европейские ученые умы обнаружили связь между солнечной активностью и долголетием человека. Согласно их наблюдениям, продолжительность жизни уменьшается на 5 лет, когда наша звезда активна, а во время пассивной фазы — увеличивается.

Эксперт издания ToDay News Ufa объясняет эту закономерность влиянием солнечного ветра на жителей Земли. При активной фазе Солнце выбрасывает в космос огромное количество плазмы, которая негативно влияет на озоновой слой и магнитное поле нашей планеты. Как следствие, в земную атмосферу проникает опасное космическое излучение, оказывающее вред здоровью человека.

Когда наша материнская звезда находится в пассивном состоянии, реже происходят магнитные возмущения и защитная оболочка Земли лучше выполняет свои функции. Отметим, что на данный момент солнечная активность низкая, но при этом не стоит забывать о непредсказуемости солнечных вспышек.

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