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Ученые: На продолжительность жизни влияет солнечная активность
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Ученые: На продолжительность жизни влияет солнечная активность 

Новости Рязани 49 минут назад
Фото: Новости Рязани
Европейские ученые умы обнаружили связь между солнечной активностью и долголетием человека. Согласно их наблюдениям, продолжительность жизни уменьшается на 5 лет, когда наша звезда активна, а во время пассивной фазы — увеличивается.
Эксперт издания ToDay News Ufa объясняет эту закономерность влиянием солнечного ветра на жителей Земли. При активной фазе Солнце выбрасывает в космос огромное количество плазмы, которая негативно влияет на озоновой слой и магнитное поле нашей планеты. Как следствие, в земную атмосферу проникает опасное космическое излучение, оказывающее вред здоровью человека.
Когда наша материнская звезда находится в пассивном состоянии, реже происходят магнитные возмущения и защитная оболочка Земли лучше выполняет свои функции. Отметим, что на данный момент солнечная активность низкая, но при этом не стоит забывать о непредсказуемости солнечных вспышек.
Фото: pixabay.com
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