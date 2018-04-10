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Путину пообещали создать «Силиконовую тайгу»
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Путину пообещали создать «Силиконовую тайгу» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Председатель Сибирского отделения РАН Валентин Пармон пообещал президенту России Владимиру Путину, что на востоке страны появится «Силиконовая тайга».
«Мы ориентируемся не только на развитие чистой науки, но и на создание мощного технологичесокого базиса. Абсолютно уверены, что если будет поддержка со стороны правительства, то за десять лет будет создана… Мы не хотим называть «Силиконовая долина», а вот «Силиконовую тайгу» мы гарантируем в Сибири сделать», — цитирует «Комсомольская правда» Пармона.
Он отметил, что в РАН уже отрабатывалась «ускоренная схема развития сибирских отделений».
Во вторник Путин посетил Курчатовский институт, где посмотрел последние разработки и принял участие в совместном заседании президиума РАН и ученого совета института.
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