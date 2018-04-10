Путину пообещали создать «Силиконовую тайгу» 

Глава Сибирского отделения РАН — Путину: Слово «долина» у нас уже занято, но вот «Силиконовую тайгу» мы за десять лет гарантируем в Сибири сделатьhttps://t.co/Gk1FZcg9tV pic.twitter.com/sWZGkcGiZ2— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 10 апреля 2018 г.