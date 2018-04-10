Путин оценил вклад российских ученых в обеспечение безопасности в мире

"В 1943 году в тяжелейший период Великой Отечественной войны была создана Лаборатория номер 2 и именно здесь началась реализация советского атомного проекта. Его значение, грандиозные достижения наших ученых, конструкторов, инженеров переоценить просто невозможно. Они внесли колоссальный вклад в обороноспособность страны", — сказал Путин.

"Ну а если сказать напрямую, может быть, своими достижениями сохранили нашу страну. Благодаря достигнутому паритету внесли неоценимый вклад в обеспечение безопасности всего мира, всего человечества. Важно, что мы не только сохраняем уникальные компетенции, а постоянно идем вперед", — подчеркнул президент.