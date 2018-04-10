Ученые готовятся к проведению огневого эксперимента на гиперзвуковом стенде ЦАГИ

Ученые Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) имени профессора Жуковского готовятся к проведению огневого эксперимента на гиперзвуковом стенде института, эксперимент планируют провести осенью 2018 года, сообщается на официальном сайте института.

В начале апреля на базе ЦАГИ состоялся семинар, посвященный работе Научной лаборатории «Исследования и разработки физических моделей и численных технологий описания режимов горения в двигателях летательных аппаратов» в 2018 году, в мероприятии приняли участие ученые ЦАГИ, МГУ и руководство лаборатории.

«Основной темой семинара стали подготовка и проведение огневого эксперимента на гиперзвуковом стенде ЦАГИ. Ученые в ближайшее время планируют изготовить модельную высокоскоростную камеру сгорания с оптическими окнами, сам эксперимент назначен на осень 2018 года. По его итогам ученые планируют получить базу экспериментальных данных для валидации теоретических моделей и расчетных программ», — говорится в сообщении.

По словам замначальника лаборатории, доктора физико-математических наук Владимира Власенко , огневой эксперимент является основной задачей проекта. Оптические окна позволят детально рассмотреть, как происходит турбулентное горение внутри камеры сгорания.

«При этом особенно важно обеспечить точность эксперимента. Мы должны предотвратить вибрации, деформацию камеры при нагреве и другие эффекты. Надеюсь, нам удастся обнаружить область, где начинается горение. Отмечу, что опыты такого рода проводятся в ЦАГИ впервые», — подчеркнул Власенко.

Помимо этого, участники обсудили тестовые расчеты турбулентных течений, которые сейчас проводятся в лаборатории. Также были рассмотрены вопросы разработки перспективного реактивного двигателя с резонатором и вращающейся детонацией. Управляемая детонация позволила бы существенно повысить КПД двигателя. Заключительным вопросом мероприятия стали целевые показатели, которых лаборатория должна достигнуть по итогам года.