Ковальчук: реформа РАН решила важнейшие проблемы Академии 

МОСКВА. 10 апреля. /ТАСС/. Реформа Российской академии наук (РАН) избавила ученых от несвойственной им хозяйственной деятельности и облегчила проведение междисциплинарных исследований. Такое мнение высказал в интервью ТАСС президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.
По его словам, реформа была правильной, так как решила две важнейшие проблемы.
"Во-первых, избавила ученых от несвойственной им хозяйственной деятельности, содержания собственности, которая передана специально созданному органу федеральной власти — ФАНО", — сказал Ковальчук.
"И во-вторых, и это самое главное — раньше у нас было три академии — сельскохозяйственная, медицинская и так называемая большая академия. А сегодня слияние академий сыграло очень позитивную, с моей точки зрения роль, потому что образовался уникальный научный пул, нацеленный на междисциплинарные исследования", — добавил он.
Реформа РАН была начата в 2013 году. В ходе нее к РАН были присоединены Российская академия медицинских наук и Российская академия сельскохозяйственных наук. Управление имуществом научных институтов было передано специально созданному Федеральному агентству научных организаций. Руководство деятельностью ФАНО осуществляет правительство РФ.