Ковальчук: реформа РАН решила важнейшие проблемы Академии

По его словам, реформа была правильной, так как решила две важнейшие проблемы.

"Во-первых, избавила ученых от несвойственной им хозяйственной деятельности, содержания собственности, которая передана специально созданному органу федеральной власти — ФАНО ", — сказал Ковальчук.

"И во-вторых, и это самое главное — раньше у нас было три академии — сельскохозяйственная, медицинская и так называемая большая академия. А сегодня слияние академий сыграло очень позитивную, с моей точки зрения роль, потому что образовался уникальный научный пул, нацеленный на междисциплинарные исследования", — добавил он.