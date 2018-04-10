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Петербургские ученые придумали, как обезопасить Землю от астероидов
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Петербургские ученые придумали, как обезопасить Землю от астероидов 

АиФ Санкт-Петербург 49 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Астрономы Санкт-Петербургского государственного университета назвали варианты столкновения астероидов с Землей и придумали новые способы борьбы с опасными космическими телами, сообщает «Мойка, 78».
Ученые вычислили возможные варианты движения опасных небесных тел на основании новых данных о потенциальных ударах и сближениях.
Например, выявлено около 100 новых возможных столкновений наиболее опасного для человечества астероида Апофис с Землей и 18 — с Луной.
Опасное сближение ожидается в 2050—2060 годах.
Затем к Земле могут приблизиться еще три небесных тела: 2015 RN35 и 2008 EX5 во второй половине текущего века и 2013 XK22 в следующем столетии.
Полученные данные позволят разработать варианты отвода астероидов от Земли, используя эффект гравитационного маневра.
Также можно изменить орбиту астероида и «уронить» его на поверхность Луны.
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