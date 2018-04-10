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Ученые требуют запретить опасных секс-роботов
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Ученые требуют запретить опасных секс-роботов 

Anews 37 минут назад
Фото: Anews
Несмотря на то, что в последние годы спрос на секс-роботов неустанно растет, профессор роботизации и исследования искусственного интеллекта, работающий в университете Шеффилда, полагает, что подобные устройства явно необходимо запретить. По мнению Ноэля Шарки, такой быстрый доступ к сексу, который получают мужчины с роботами, способен изменить человечество и его психику навсегда.
Ученый утверждает, что опасность состоит в том, что около 25% мужчин от 18 до 35 лет в ближайшем будущем выберут именно секс-роботов, а не отношения с реальными представителями противоположного пола. Недавно во Франции было проведено исследование командой фирмы ANVAS, которое определило спрос на роботизированных кукол в стране. Согласно данным полученным из статистики, основными причинами для связи с роботом мужчины выделяют неприязнь и нежелание прочувствовать на своей шкуре горький опыт неудачного брака с настоящей женщиной. ​Кроме того, исследователи полагают, что уже через 45-50 лет в обществе образуется целое движение. По прогнозам, активисты движения будут выступать за отношения исключительно между людьми и роботами. Также уже через 10 лет женщины станут испытывать дефицит настоящих мужчин.
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