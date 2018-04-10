Ученые требуют запретить опасных секс-роботов

Несмотря на то, что в последние годы спрос на секс-роботов неустанно растет, профессор роботизации и исследования искусственного интеллекта, работающий в университете Шеффилда, полагает, что подобные устройства явно необходимо запретить. По мнению Ноэля Шарки, такой быстрый доступ к сексу, который получают мужчины с роботами, способен изменить человечество и его психику навсегда.