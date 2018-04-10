Учёные узнали, как повысить эффективность беспроводной зарядки

Международная группа учёных нашла способ повышения эффективности беспроводной зарядки. Примечательно, что такая передача энергии стала возможной на дальние расстояния, сообщает «Русская планета».

Разработка основана на методе взаимодействия нескольких антенн, на одну из которых поступает сигнал, согласованный с поглощаемой волной. Однако этот способ имеет ограниченную дальность воздействия. Поэтому в своём эксперименте учёные использовали совершенствованный метод — эксперты взяли специально созданную антенну, излучающую электромагнитные волны.

Второе устройство, в свою очередь, передавало энергию электромагнитных волн в электрическую цепь. Такая схема поможет экспертам сделать автономную энергопередачу более эффективной.