Ещё
Учёные узнали, как повысить эффективность беспроводной зарядки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Учёные узнали, как повысить эффективность беспроводной зарядки 

Парламентская газета 40 минут назад
Фото: Парламентская газета
Международная группа учёных нашла способ повышения эффективности беспроводной зарядки. Примечательно, что такая передача энергии стала возможной на дальние расстояния, сообщает «Русская планета».
Разработка основана на методе взаимодействия нескольких антенн, на одну из которых поступает сигнал, согласованный с поглощаемой волной. Однако этот способ имеет ограниченную дальность воздействия. Поэтому в своём эксперименте учёные использовали совершенствованный метод — эксперты взяли специально созданную антенну, излучающую электромагнитные волны.
Второе устройство, в свою очередь, передавало энергию электромагнитных волн в электрическую цепь. Такая схема поможет экспертам сделать автономную энергопередачу более эффективной.
Парламентская газета: последние новости
Российские учёные синтезировали кристаллы Российские учёные объяснили механизм возникновения инерционной силы в микроканалах Томские учёные разработают инновационный прибор для видеоигр
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков433
Набиуллина прокомментировала падение рубля222
Возможность военного столкновения РФ и США оценили в МИД123
«Пахнет, как в мясном цехе». МЧС вернулось на место крушения Ан-148102
Познер ответил на вопрос о совете Путину45
Видео
05:39
Ослабление рубля продолжится до ЧМ-2018
Экономика Статьи
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
00:55
Поющий пёс вернулся домой благодаря песне
Общество
01:45
«Я страдаю от ненависти к тебе»: Морец об измене Бекхэма
Шоу-бизнес
02:57
Цекало рассказал о захвате «Норд-Оста»
Общество Криминал
00:26
Козловский получил похвалу за свой фильм
Шоу-бизнес Футбол
01:09
Объявлены лауреаты конкурса «Учитель года Москвы — 2018»
Образование Новости Москвы
06:41
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение