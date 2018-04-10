Томские учёные разработают инновационный прибор для видеоигр

Сотрудники Томского госуниверситета разработают новое устройство для симуляции прикосновений во время онлайн-игр, сообщает «Русская планета».

Предполагается, что инновационный аппарат будет имитировать прикосновения и удары в процессе игры в видеоигры. Таким образом пользователь будет ощущать взаимодействие с различными виртуальными предметами. Такое действие обусловлено различными электрическими импульсами.

Сигналы воздействуют на конкретные участки кожи, а после поступления в мозг они создают иллюзию прикосновения. Работать устройство будет автономно, а его вес не будет превышать двух килограмм. Ожидается, что разработка будет готова уже к 2020 году.