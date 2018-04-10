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Томские учёные разработают инновационный прибор для видеоигр
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Томские учёные разработают инновационный прибор для видеоигр 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Сотрудники Томского госуниверситета разработают новое устройство для симуляции прикосновений во время онлайн-игр, сообщает «Русская планета».
Предполагается, что инновационный аппарат будет имитировать прикосновения и удары в процессе игры в видеоигры. Таким образом пользователь будет ощущать взаимодействие с различными виртуальными предметами. Такое действие обусловлено различными электрическими импульсами.
Сигналы воздействуют на конкретные участки кожи, а после поступления в мозг они создают иллюзию прикосновения. Работать устройство будет автономно, а его вес не будет превышать двух килограмм. Ожидается, что разработка будет готова уже к 2020 году.
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