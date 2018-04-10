Рабочую копию напечатанного на принтере спутника ученые передали в музей космонавтики

ТОМСК , 10 апреля. / ТАСС /. Второй экземпляр наноспутника «Томск-ТПУ-120», напечатанного на 3D-принтере и запущенного в августе 2017 года с Международной космической станции на орбиту Земли, передан в музей Космонавтики. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Томского политехнического университета.

"В преддверии Дня космонавтики делегация ТПУ передала в дар Музею космонавтики ( г. Москва ) экземпляр первого в мире спутника, созданного с использованием 3D-технологий и уникальных материалов, — космический аппарат «Томск— ТПУ-120», — говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе вуза, переданный в дар музею спутник, не просто копия, а полный «брат-близнец», космического аппарата, выведенного в 2017 году на орбиту.

"По техническим требованиям Роскосмоса в прошлом году мы напечатали и собрали два абсолютно идентичных наноспутника. Один сейчас находится в космосе, а второй оставался на Земле… Вот именно его и передали в дар музею. Он прошел все испытания и имеет необходимые сертификаты", — рассказал сотрудник вуза.

"Томск-ТПУ-120" — первый российский космический аппарат, корпус которого напечатан на 3D-принтере. Он относится к классу так называемых «наноспутников» — космических аппаратов массой от 3 до 30 кг. Спутник имеет размеры 30 на 11 и 11 сантиметров и массу 3,763 кг. Задача спутника — показать, что использованные при его создании материалы и технологии способны выдержать доставку в космос и длительное пребывание на орбите и сохранить работоспособность.