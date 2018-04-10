В Китае успешно запущена первая группа спутников дистанционного зондирования Земли "Яогань-31"

Цзюцюань, 10 апреля / Синьхуа / — Во вторник в 12:25 при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-4С» с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая был успешно произведен запуск первой группы спутников дистанционного зондирования Земли «Яогань-31». Спутники выведены на намеченную орбиту.

Вместе со спутниками «Яогань-31» в космос был запущен экспериментальный нанотехнологический спутник. Аппараты будут использоваться для зондирования электромагнитной среды и проведения соответствующих технических испытаний.

Как стало известно, это 271-й полет ракет-носителей серии «Чанчжэн» /"Великий поход"/. -0-