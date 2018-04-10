Ещё
В Китае успешно запущена первая группа спутников дистанционного зондирования Земли "Яогань-31"
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Китае успешно запущена первая группа спутников дистанционного зондирования Земли "Яогань-31" 

ИА Синьхуа 50 минут назад
Цзюцюань, 10 апреля /Синьхуа/ — Во вторник в 12:25 при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-4С» с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая был успешно произведен запуск первой группы спутников дистанционного зондирования Земли «Яогань-31». Спутники выведены на намеченную орбиту.
Вместе со спутниками «Яогань-31» в космос был запущен экспериментальный нанотехнологический спутник. Аппараты будут использоваться для зондирования электромагнитной среды и проведения соответствующих технических испытаний.
Как стало известно, это 271-й полет ракет-носителей серии «Чанчжэн» /"Великий поход"/. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
Ученые научились управлять реакциями в клетках при помощи света и наночастиц Работа лаборатории по изучению гравитации Центральнокитайского научно-технического университета 500 преподавателей пройдут подготовку в области искусственного интеллекта
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пахнет, как в мясном цехе». МЧС вернулось на место крушения Ан-14893
Рубль продолжил резкое падение355
Гиперзвуковые ракеты США оказались в России69
МиГ-31 превратили в крылатую ракету61
Сигнал для элит: Путин встречается с Медведевым666
Видео
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
01:22
Первые электробусы запустят этой осенью
Новости Москвы
04:14
Москвичам пообещали похолодание и дождь
Погода Новости Москвы
00:44
Скульптуры работы Мотовилова открыли после реставрации
Новости Москвы
00:19
Мэр вручил настоятелям храмов подарочные сертификаты
Новости Москвы
01:04
Москву накроют дожди и грозы
Общество Новости Москвы
01:00
Центры госуслуг украсили архитектурной подсветкой
Новости Москвы
03:35
Благотворительный забег пройдет 22 апреля
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение