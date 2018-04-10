Ученые изобрели камеру шириной с иголку

Инженеры Мичиганского университета изобрели камеру, ширина которой не превышает один миллиметр и для работы которой достаточно лишь энергии света. Новая разработка американских инженеров может стать началом нового тренда по созданию сверхмалых и почти незаметных устройств обработки изображений. Эта самозаряжающаяся микроскопическая камера может быть установлена в любом месте и служить своему обладателю десятилетиями.

На фото: сенсор микрокамеры

Добиться таких результатов исследователям удалось благодаря совмещению одновременно двух функций фотогальвонического фотоэлемента. В результате в маленьком корпусе были размещены два сенсора, один из которых хранит энергию, а второй записывает ее количество. Поскольку светочувствительные диоды могут пропускать получаемый извне свет, сенсоры удалось разместить друг под другом для экономии габаритов устройства. Изобретали отмечают, что в яркий солнечный день камера может снимать изображение с частотой 15 кадров в секунду. При обычном освещении частота работы камеры падает до 7,5 кадров в секунду. Однако ученые уверены, что улучшить показатели частоты кадров и уменьшить необходимое для работы аппарата количество световой энергии не составит труда.

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фото: Visual Hunt, Alphr