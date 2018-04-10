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Зонд Trace Gas Orbiter приступил к своей научной миссии
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Марсианский орбитальный зонд Trace Gas Orbiter приступил к своей научной миссии 

Hi-News.ru 1 час назад
Фото: hi-news.ru
После более чем годовой процедуры торможения и коррекции орбиты космический аппарат TGO, запуск которого осуществлялся в рамках первой части российско-европейской космической миссии «ЭкзоМарс», приступил к своей основной задаче — поиску в атмосфере Красной планеты следов метана.
Космический аппарат Trace Gas Orbiter (TGO), разработанный специалистами Европейского космического агентства, вышел на орбиту Марса 19 октября 2016 года. Орбитальная часть миссии «ЭкзоМарс» справилась с поставленной задачей, однако демонстрационный посадочный модуль «Скиапарелли» не смог осуществить посадку и разбился о поверхность планеты на плато Меридиан у экватора Марса.
«Все инструменты зонда работают корректно, и мы уже начали вести первые наблюдения. За время торможения у нас появилась возможность улучшить алгоритмы сжатия изображения, которые использует камера зонда. Программа была успешно загружена на аппарат, и теперь у нас есть возможность получать снимки максимально высокого качества», — прокомментировал Олег Кораблев, один из соруководителей миссии из Института космических исследований РАН.
Помимо основной задачи, заключающейся в изучении атмосферы Красной планеты, орбитальный аппарат TGO будет играть и другую важную роль — станет связующим звеном между Землей и марсоходом «Кьюриосити», а также новым европейским марсоходом и посадочной платформой, которые отправятся на Марс ориентировочно в 2020 году.
Примерно полтора года назад Trace Gas Orbiter (TGO) начали готовить к маневру атмосферного торможения, в рамках которой он использовал трение, вырабатываемое при прохождении через верхние слои атмосферы Марса, для того чтобы замедлить себя и выйти на расчетную траекторию работы. Процедура торможения была завершена в конце февраля, и сейчас зонд официально начал научную работу.
До начала этой процедуры зонд вращался вокруг Марса по очень вытянутой орбите, сближаясь с ним на расстояние в 200 километров в ее ближней точке и удаляясь от него на 98 тысяч километров. Маневр торможения позволил TGO занять почти идеальную круговую орбиту примерно в 400 километров, благодаря чему на один виток вокруг планеты у аппарата уходит около двух часов.
«Нам впервые удалось вывести на орбиту столь тяжелый зонд, самый тяжелый из всех космических аппаратов, когда-либо изучавших Марс, используя лишь силу трения воздуха. Мы готовы к поискам следов жизни в его атмосфере. Мы с нетерпением ожидаем первых результатов наблюдений за составом воздуха Марса», — прокомментировал научный руководитель проекта TGO Хакан Сведхем.
Основная цель зонда осталась прежней — поиск метана в атмосфере Марса, а также замеры его уровня, которые могли бы указывать на наличие органических веществ. Кроме того, с помощью аппарата планируется создание карты марсианских залежей льда, внутри которых может быть заключен метан и органические останки марсианских микробов.
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