СМИ: Китай запустил группу спутников дистанционного зондирования Земли «Яогань-31»

Запуск состоялся в 12:25 по местному времени (07:25 мск) с космодрома Цзюцюань в северо-западной провинции Ганьсу

Вместе со спутниками «Яогань-31» на орбиту выведен также экспериментальный наноспутник. Аппараты будут использоваться для изучения электромагнитных полей и проведения других технических экспериментов.

Первый спутник дистанционного зондирования Земли серии «Яогань» был запущен Китаем в 2006 году. Состоявшийся во вторник запуск стал 271-м для ракет-носителей серии «Чанчжэн».