СМИ: Китай запустил группу спутников дистанционного зондирования Земли «Яогань-31» 

ШАНХАЙ, 10 апреля. /ТАСС/. Китай успешно осуществил запуск группы спутников дистанционного зондирования Земли «Яогань-31». Аппараты выведены на орбиту во вторник при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-4С», сообщает агентство «Синьхуа».
Запуск состоялся в 12:25 по местному времени (07:25 мск) с космодрома Цзюцюань в северо-западной провинции Ганьсу
Вместе со спутниками «Яогань-31» на орбиту выведен также экспериментальный наноспутник. Аппараты будут использоваться для изучения электромагнитных полей и проведения других технических экспериментов.
Первый спутник дистанционного зондирования Земли серии «Яогань» был запущен Китаем в 2006 году. Состоявшийся во вторник запуск стал 271-м для ракет-носителей серии «Чанчжэн».