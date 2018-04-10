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Выразительные брови. Ученые раскрыли секрет социализации древних людей
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Выразительные брови. Ученые раскрыли секрет социализации древних людей 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Британские археологи рассказали о важной роли бровей в жизни современного человека.
Ученые рассказали, что люди научились близко контактировать друг с другом, когда у них уменьшились надбровные дуги, а сами брови стали подвижными, пишет nation-news.ru.
Двигающимися бровями можно выражать широкий спектр эмоций. По мнению ученых, устрашающие собеседников надбровные дуги появились в ходе эволюции для уменьшения нагрузки на кости черепа при пережевывании грубой пищи, а потом постепенно сгладились.
Археологи уверены, что чем меньше становилась агрессивность людей, тем меньше становились надбровные дуги, и наоборот.
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