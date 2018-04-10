Выразительные брови. Ученые раскрыли секрет социализации древних людей

Британские археологи рассказали о важной роли бровей в жизни современного человека.

Ученые рассказали, что люди научились близко контактировать друг с другом, когда у них уменьшились надбровные дуги, а сами брови стали подвижными, пишет nation-news.ru.

Двигающимися бровями можно выражать широкий спектр эмоций. По мнению ученых, устрашающие собеседников надбровные дуги появились в ходе эволюции для уменьшения нагрузки на кости черепа при пережевывании грубой пищи, а потом постепенно сгладились.

Археологи уверены, что чем меньше становилась агрессивность людей, тем меньше становились надбровные дуги, и наоборот.