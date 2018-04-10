Китайские ученые вырастили клонированные пионы

ПЕКИН, 10 апреля. / ТАСС /. На празднике цветов в городе Лоян (китайская провинция Хэнань) демонстрируются клонированные пионы, полное цветение которых ожидается к середине апреля. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».

По словам Кун Сяншэна, профессора Хэнаньского научно-технического университета, на выставке представлено 125 клонированных пионов.

Растения были клонированы от корневой, стеблевой и листовой ткани в стерильной окружающей среде, уточнил ученый. В прошлом году Лоянская академия агрикультуры и лесоводства совершила секвенирование генома пиона, насчитав 65898 генов.

Преобразование генома поспособствует лучшей защите диких пионов и точности посева, а также расширит возможности использования пионов в косметологии и другой продукции. Кун Сяншэн подчеркнул, что технологии клонирования помогут ученым ускорить крупномасштабное выращивание редких видов этих цветов.

Фестиваль цветов в Лояне проходит ежегодно с 5 апреля по 5 мая.