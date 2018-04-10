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Ученые обнаружили на Южном полюсе зону падения метеоритов
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Ученые обнаружили на Южном полюсе зону падения метеоритов 

360tv.ru 41 минуту назад
Фото: 360tv.ru
Участники экспедиционной программы ANSMET отправились в Антарктиду, где на одном из участков им удалось обнаружить около 250 метеоритов, сохранившихся почти нетронутыми с давних пор благодаря природным условиям. О работе восьми членов экспедиции рассказала одна из участниц проекта Барбара Коэн на сайте NASA.
На территории, которую удалось установить заранее, ученые зафиксировали свыше двух сотен находок, которые сохранились в нетронутом виде благодаря ледникам. Постепенное таяние льдов и движение поверхности Антарктики приводит к тому, что метеориты оказываются на поверхности. Сухие ветра, которые дуют на континенте, очищают осколки звездных тел от ледяного покрытия.
Чтобы добраться до названной зоны группе пришлось отправиться сначала в Новую Зеландию, откуда в Антарктиду вылетел борт военного грузового самолета LC130, оснащенного лыжами для посадки в условиях вечной мерзлоты у американской базы
Мак-Мердо
Оттуда специалисты добрались на еще одном самолете до второй базы. Поделенная на команды экспедиция выдвинулась в конечные точки маршрута. Обнаруженные осколки были направлены в лабораторию, где их изучат специалисты.
Исследования NASA являются одним из главных источников информации об истории вселенной, включая многочисленные проекты, связанные с изучением космоса. На прошлой неделе агентство опубликовало видео, рассказывающее об активности на поверхности Солнца.
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