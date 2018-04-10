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Ученые выявили связь между бровями и прогрессом
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Ученые выявили связь между бровями и прогрессом 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Археологи из Йоркского университета пришли к заключению, что выступающие вперед массивные надбровные дуги, характерные для древних людей, со временем уменьшились, а брови стали более подвижными. Это позволило ближайшим предкам современного человека проще коммуницировать.
Одна из заметных анатомических особенностей, которая отличает современных людей от далеких предков — уменьшенные надбровные дуги. У экспертов есть несколько теорий, объясняющих их происхождение. Некоторые ученые считают, что большие надбровные дуги изначально сформировались, чтобы уменьшить нагрузку на кости черепа во время откусывания и пережевывания грубой пищи. Согласно другой гипотезе, большие надбровные дуги сглаживали соединение костей черепа, которые образуют глазницу, передает телеканал «360».
Археологи из Йоркского университета решили проверить все гипотезы. Для этого они исследовали морфологию черепа гейдельбергского человека, который был найден в шахте в Замбии. Ученые датировали останки периодом 125-300 тысяч лет назад. Гейдельбергский человек считается ближайшим предшественником людей современного типа.
Авторы нового исследования на основе компьютерной томографии черепа создали его трехмерную цифровую проекцию. В одном варианте череп был воссоздан с «природными» надбровными дугами, которые на самом деле были у этого человека. В двух других версиях ученые виртуально увеличили или уменьшили надбровные дуги.
Эксперты предположили, что если надбровные дуги действительно влияют на напряжение, действующее на кости черепа, то большие дуги будут максимально его снижать. Затем исследователи смоделировали укусы разной силы и измерили нагрузку, которая приходится на разные зубы. Также эксперты посчитали, какое напряжение при этом испытывали кости. Оказалось, что при укусе напряжение, которое передавалось надбровным дугам, было небольшим и не зависело от их величины. Таким образом, ученые сделали вывод, что надбровные дуги уменьшились в результате социализации и уменьшения агрессивности людей.
Ранее исследователи выяснили, что разные народы Земли используют одинаковую мимику для выражения негативных эмоций. Вне зависимости от используемого языка люди хмурят брови, поднимают подбородок и сжимают губы.
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