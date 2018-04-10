Ученые рассказали о значении бровей в жизни человека

Археологи из Йоркского университета выяснили, какую роль играют брови в жизни людей.

По словам ученых, массивные дуги, выступающие вперед в течение времени изменились и стали меньше. Брови современного человека имеют более подвижный характер и отражают его эмоции.

Как предполагают антропологи, при формировании надбровных дуг у древних людей их назначение заключалось в уменьшении нагрузки на кости черепа в момент откусывания и пережевывания пищи. Еще одной версией считается, что надбровные дуги сглаживали соединение костей черепа, образующих глазницу, пишет «ФАН».

Компьютерная томография показала, что со временем кость, находящаяся над глазами, уменьшалась в размерах. По мнению ученых, это могло происходить из-за изменения образа жизни человека.

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