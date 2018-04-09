Не вся вода упала на Землю с неба

Франции и Одна из теорий возникновения Луны и появления воды на Земле опровергнута. Это позволил сделать очень точный изотопный анализ кислорода, содержащегося в горных породах Земли и Луны. Исследование проводивших этот анализ ученых из Великобритании США опубликовано в журнале Science Advances.

Существует несколько теорий о том, как сформировалась система Земля — Луна и когда на Земле появилась вода. Одна из них гласит, что в Землю, когда она еще только формировалась, врезалось другое космическое тело, и из облака обломков, пара и пыли образовались Земля и ее спутник.

Проверить эту теорию можно, сравнив изотопный анализ пород Земли и Луны: если он будет одинаковым, значит, тела образовались из одного «материала», и она верна. Авторы работы сравнили содержание изотопов кислорода в разных породах и обнаружили очень малую, но заметную разницу.

Изотопный состав пород сравнили с соотношением изотопов в земной воде. Самая популярная теория утверждает, что воду на Землю принесли из космоса метеориты в виде льда. В таком случае изотопный состав воды и горных пород должен сильно различаться. Результаты показали, что лишь от 5 до 30% воды на Земле могло быть принесено извне.

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