Ещё
Не вся вода упала на Землю с неба
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Не вся вода упала на Землю с неба 

Индикатор 50 минут назад
Фото: Индикатор
Одна из теорий возникновения Луны и появления воды на Земле опровергнута. Это позволил сделать очень точный изотопный анализ кислорода, содержащегося в горных породах Земли и Луны. Исследование проводивших этот анализ ученых из Великобритании, Франции и США опубликовано в журнале Science Advances.
Существует несколько теорий о том, как сформировалась система Земля — Луна и когда на Земле появилась вода. Одна из них гласит, что в Землю, когда она еще только формировалась, врезалось другое космическое тело, и из облака обломков, пара и пыли образовались Земля и ее спутник.
Проверить эту теорию можно, сравнив изотопный анализ пород Земли и Луны: если он будет одинаковым, значит, тела образовались из одного «материала», и она верна. Авторы работы сравнили содержание изотопов кислорода в разных породах и обнаружили очень малую, но заметную разницу.
Изотопный состав пород сравнили с соотношением изотопов в земной воде. Самая популярная теория утверждает, что воду на Землю принесли из космоса метеориты в виде льда. В таком случае изотопный состав воды и горных пород должен сильно различаться. Результаты показали, что лишь от 5 до 30% воды на Земле могло быть принесено извне.
Понравился материал? Добавьте Indicator.Ru в «Мои источники» Яндекс. Новостей и читайте нас чаще.
Индикатор: последние новости
Одна из лучших находок телескопа Kepler может быть «пустышкой» Встречный сигнал увеличил эффективность беспроводной зарядки Новый способ расшифровки генома объяснил парадокс Hox-генов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эрдоган нацелился на Донбасс187
Авиаудару по Сирии нашли объяснение100
Черный понедельник наступил для России797
Российские миллиардеры стремительно беднеют309
Евро превысил 75 рублей83
Видео
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
05:54
Откуда мы знаем возраст Вселенной
Наука и техника Наука
00:39
Авиаудару по Сирии нашли объяснение
Оружие Армия
02:15
Путин наградил двух американских генералов
Политика
00:30
Apple выпустила красный iPhone
Гаджеты Наука и техника
00:51
Путин поговорил с Меркель
Политика Ближний Восток
00:36
Скрипаль обратилась к Мэй
Политика
01:38
Курс доллара преодолел новый рубеж
Рынки Экономика
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение