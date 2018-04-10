Процесс торможения российско-европейской миссии «ЭкзоМарс-TGO» завершен

Российско-европейская экспедиция «ЭкзоМарс-TGO» закончила длительную процедуру торможения и коррекции орбиты и начала поиски следов метана в атмосфере Марса. Об этом сообщает пресс-служба ЕКА.

Как отметил один из соруководителей миссии из Института космических исследований РАН Олег Кораблев, все инструменты зонда работают в штатном режиме, и уже начались первые наблюдения. Во время торможения были улучшены алгоритмы сжатия изображения, которые использует камера зонда, что дает возможность получать более качественные снимки.

Миссия «ЭкзоМарс-TGO» приблизилась к красной планете 19 октября 2016 года. Орбитальная часть сблизилась с Марсом и вышла на стабильную орбиту, а вот посадка демонстрационного модуля «Скиапарелли» на плато Меридиан у экватора Марса оказалась неудачной. Назначение TGO заключается не только в том, чтобы раскрыть тайны атмосферы Марса, но стать связующим звеном между Землей с одной стороны, европейским марсоходом «Пастер» и российской посадочной платформой — с другой, которые предполагается отправить на Марс в 2020 году.

Полтора года назад «ЭкзоМарс-TGO» приступил к длительной процедуре торможения, которая завершилась в конце февраля. Торможение помогло «ЭкзоМарсу» выйти почти на идеальную круговую орбиту высотой примерно в 400 километров.

По словам научного руководителя проекта «ЭкзоМарс-TGO» Хакана Сведхема, впервые на орбиту был выведен такой тяжелый зонд при помощи силы трения. Кроме поисков «дыхания жизни», TGO будет создавать карты марсианских залежей льда, внутри которых, вполне вероятно, окажется метан и органические останки марсианских микробов.