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Одна из лучших находок телескопа Kepler может быть «пустышкой»
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Одна из лучших находок телескопа Kepler может быть «пустышкой» 

Индикатор 2 часа назад
Фото: Индикатор
Американские и канадские астрономы засомневались в существовании очень похожей на Землю планеты Kepler 452 b, которую космический телескоп Kepler обнаружил в 2015 году. Свои сомнения авторы обосновали в статье, выложенной на сайте препринтов ArXiv.org.
Найденная планета заинтересовала астрономов тем, что очень похожа на Землю: немного крупнее ее и чуть тяжелее, и обращается вокруг звезды, близкой по характеристикам к Солнцу, с периодом 385 дней. Однако наблюдать за столь малыми объектами на расстоянии порядка тысячи световых лет сложно из-за несовершенства телескопа. Чаще всего планеты замечают во время транзитов, когда они проходят между Землей и своей звездой, и заслоняют последнюю. Чтобы подтвердить, что планета, транзит нужно наблюдать как минимум трижды. Из-за большого периода обращения Kepler 452 b едва успела набрать нужное количество, прежде чем телескоп Kepler вышел из строя.
Авторы статьи проанализировали вероятность ошибки каждого инструмента Kepler и определили, в каких случаях телескоп может давать неточные данные. Они просмотрели сведения о более чем 100 тысячах звезд и заметили, что планеты с коротким периодом обращения легче подтверждаются даже до официального признания, для планет с более продолжительным годом это не так просто.
Ученые подставили известные о планете Kepler 452 b данные через созданные ими модели, показывающие возможность ошибки. В результате оказалось, что вероятность того, что это и правда планета — от 16% до 92%. Kepler 452 b слишком мала и далека, чтобы ее реальность можно было проверить другими методами. Возможно, существование планеты подтвердит телескоп Hubble, который сможет наблюдать следующий ее транзит.
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