Покорители Вселенной

России по сложившейся традиции заказчиком и проектировщиком всей существующей космической техники является государство.

Не «Протоном» единым

Сейчас для выведения автоматических космических аппаратов используется ракета-носитель «Протон-М».

В настоящее время российские ученые разрабатывают новую ракету-носитель «Ангара».

— В будущем она должна заменить «Протон», — продолжает Моисеев. — «Ангара» будет модульной, в зависимости от их количества можно собирать аппараты разного класса — от легкого до тяжелого. Это шаг вперед.

Дорога к новым планетам

Ученых и любителей космоса всегда интересовал вопрос, есть ли жизнь еще где-то, кроме Земли. Пристальное внимание уделяют так называемым экзопланетам, которые находятся вне Солнечной системы. Недавно специалисты обнаружили 15 таких объектов, на которых вполне может находиться жидкая вода. А где вода, там и жизнь.

— Найти планету, схожую с Землей, вполне реально, — уверен ведущий научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга Сергей Попов . — Возможно, мы увидим результаты через 20–30 лет. На 30–40-е годы есть задача по поиску двойников Земли. Подобные исследования специалисты проводят не с целью найти новую планету, скажем, для глобального переселения человечества. — Это нормальная научная работа, — говорит Попов. — Ученым интересно, как устроен мир.

Правда, в ближайшие 30–40 лет вряд ли появятся технологии, которые позволят организовать экспедиции к ним, уверен ученый. Предел на ближайшие полвека — наша Солнечная система не дальше планеты Сатурн.

Инженер-популяризатор

Не так давно шуму наделал американо-канадский изобретатель Илон Маск , который продвигает смелые идеи, связанные с космосом. К примеру, он презентовал программу по колонизации Марса. Маск хочет создать огромный космический корабль на 100 человек для полетов на Красную планету.

— В каком-то смысле Маск — популяризатор науки, — считает Попов. — Где есть большие частные вливания, проекты будут развиваться. В других странах это будет происходить на более мелком уровне, частные компании сосредоточатся на спутниках, отдельных компонентах ракет-носителей.

Одним из главных изобретений Маска сегодня является семейство ракет-носителей Falcon. В России тоже существуют попытки создать ракету-носитель на частном производстве. К примеру, компания «Лин Индастриал» при поддержке фонда «Сколково» разрабатывает семейство модульных ракет-носителей «Таймыр».

— Это маленькая ракета сверхлегкого класса, — рассказывает Иван Моисеев. — В проекте она предназначена для очень небольших спутников. Пока трудно представить, что она выйдет на рынок.

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