Ученые будут исследовать поведение пчел с помощью QR-кодов

Камеры системы BEEtag ведут круглосуточное наблюдение за каждой из сотен пчел, выявляя их характер и особенности взаимодействия друг с другом.

Журнал Nature Communications опубликовал статью о группе ученых из нескольких университетов, занимающейся изучением поведения рабочих пчел. Такие пчелы выполняют разные задачи — от кормления личинок до уборки улья. Исследователи хотели узнать, как пчела понимает, когда ей нужно переключиться с одного дела на другое, например, что нужно заменить погибшую пчелу, которая приносила еду. Новая система позволит узнать не только о таких стандартных переменах в поведении пчел, но и выявить аномальные случаи, которые возникают, если популяции пчел грозит гибель от применения пестицидов.

Фото: BEEtag

Североамериканские шмели Bombus impatiens кажутся существами, которые рутинно выполняют свою работу, как роботы. Однако с помощью системы QR-кодов удалось обнаружить, что эти насекомые обладают самыми разнообразными характерами. «Мы обнаружили невероятное количество индивидуальных вариаций поведения, — рассказал биолог из Гарварда и ведущий автор исследования Джеймс Кралл. — [В улье] пчелы делятся не только на добытчиков и рабочих. У них есть индивидуальность». Например, какие-то пчелы стараются больше работать в улье, какие-то более общительны, а некоторые в целом более активны.

«Сообщества насекомых децентрализованы, они представляют собой классические сложные системы, — считает ведущий апиолог (специалист по пчелам) Джин Эция Робинсон. — Никто не говорит рабочим, что им нужно делать. [У пчел] нет иерархии и системы подчинения». Так что когда одна из пчел-добытчиков умирает (или ее забирает на исследования ученый), другим пчелам нужно как-то решить, кто займет ее место.

Исследователи изучили шаблоны передвижения пчел в колонии, особенно в зоне хранения пищи, куда относят припасы добытчики. Они обнаружили, что разные рабочие проводят время в разных частях улья и каждый день проверяют свои участки.

«Пчелы, которые чаще всего бывают в зоне хранения пищи, быстрее и лучше всего получают информацию о том, когда нужно слетать за едой», — рассказал Кралл. Их поведение можно сравнить с бытовой ситуацией: представьте, что вы допили последний пакет молока в холодильнике. Раз это сделали вы, то вам и идти в магазин, чтобы пополнить его запасы.

С помощью системы BEEtag ученые хотят изучить, как меняется поведение пчел, когда колония находится под атакой хищников или переживает вмешательство людей. «Сейчас мы тестируем на пчелах нейроактивные пестициды и смотрим, что происходит, когда нарушается порядок в улье», — рассказал Кралл. Исследователи хотят понять, как изменится поведение пчел после гибели конкретных пчел. Например, обычно колония североамериканских пчел Bombus impatiens насчитывает около 200 особей, и потеря каждой пчелы может оказать серьезный эффект на ее жизнь.

Ученые надеются, что в будущем с помощью системы BEEtag можно будет проверять качество пестицидов. И QR-коды, наконец-то, будут использоваться не только для продажи различных товаров, но и для действительно полезных дел.

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