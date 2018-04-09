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Тюменские ученые создадут миниатюрные жидкие линзы для портативных лабораторий
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Тюменские ученые создадут миниатюрные жидкие линзы для портативных лабораторий 

ТАСС 2 часа назад
ТЮМЕНЬ, 9 апреля. /ТАСС/. Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) получили грант Российского фонда фундаментальных исследований на разработку инновационных оптических элементов, в том числе миниатюрных жидких линз для портативных микролабораторий. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
"Аспиранты ТюмГУ, сотрудники лаборатории фотоники и микрофлюидики X-BIO выиграли грант по разработке миниатюрных долговечных оптических систем. Они планируют создать в рамках проекта новые жидкостные оптические элементы, в частности, жидкие линзы. Это перспективно для изготовления портативных микролабораторий для медико-биологических исследований, оптический элемент может быть эффективен при визуализации процессов, детектировании и измерении различных параметров", — сказала собеседница агентства.
По словам ученых, не исключено, что такие линзы найдут и более широкое применение, например, в оптике для «машинного зрения» и других устройств. «Некоторые подобные разработки успели превратиться в коммерческие продукты, тем не менее определенный ряд задач остается нерешенным, остается пространство для совершенствования функций», — приводит пресс-служба слова одного из авторов проекта Александра Малюка.
В пресс-службе отметили, что новизна исследования также заключается в применении особых методов для управления оптическими характеристиками объектов. «Будут изучены закономерности и изменения геометрических параметров поверхности тонких слоев и микрокапель жидкости», — уточнили в вузе.
Ранее сообщалось, что в конце 2017 года в ТюмГУ также был создан Институт экологической и сельскохозяйственной биологии, или X-BIO. Здесь расположены исследовательские группы в области химии природных соединений, нанотехнологий, растениеводства, биологии почв, микробиологии, акарологии, фитопатологии и защиты растений.
Партнерами Института являются крупнейшие российские агротехнологические компании и научные центры. Стратегическим партнером ТюмГУ в проекте X-BIO выступил Всероссийский институт защиты растений (ВИЗР) РАН.
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