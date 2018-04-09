Два опасных сельскохозяйственных вредителя объединились и породили непобедимого «паразита»

Новое открытие австралийских учёных из Государственного объединения научных и прикладных исследований (CSIRO) напоминает настоящий научно-фантастический фильм: одни из самых опасных сельскохозяйственных вредителей «объединились» друг с другом и породили непобедимого паразита с генами, устойчивыми к пестицидам. Проще говоря, специалисты нашли свидетельства гибридизации двух вредителей, в результате которой появился настоящий «мегавредитель».

Пока учёные выявили новый гибрид лишь в Бразилии , но они уже обеспокоены возможным распространением опасного новичка по всему миру. По мнению исследователей, случись такое, это серьёзно навредит мировому сельскому хозяйству.

Представим героев исследования. Речь идёт о двух видах гусениц, поедающих всё на своём пути: Helicoverpa armigera, распространённый в Африке, Азии и Европе, и Helicoverpa zea, обитающий в странах Северной и Южной Америк.

Как отмечают учёные, лишь эти вредители ежегодно наносят ущерб урожаю, оценивающийся в миллиарды долларов США. Сочетание этих двух видов в одном гибриде с неограниченными географическими границами вызывает серьёзную озабоченность у специалистов.

Кукуруза, хлопок, помидоры и соя — это лишь часть тех культур, на которые способны нападать эти гусеницы. Более того, вид H. armigera успел развить устойчивость ко всем пестицидам, нацеленным на него.

Серьёзно обеспокоившись таким положением дел, несколько лет назад учёные запустили восьмилетний проект, призванный расшифровать геномы обеих гусениц. В 2017 году проект был завершён. В рамках программы исследователи хотели выявить конкретные гены, помогающие вредителям вырабатывать устойчивость к пестицидам. (К слову, недавно учёные также расшифровали геном колорадского жука).

В ходе научной работы учёные выяснили неприятный факт: на сегодняшний день происходит явная гибридизация двух вредителей различными способами. Учёные даже говорят о «гибридном рое» вредителей, то есть в одной популяции может присутствовать сразу несколько разных гибридов.

Как говорят специалисты, два эволюционирующих вредителя уже наносят ущерб сельскохозяйственному производству в Бразилии. А дальнейшее распространение за пределы стран Южной и Северной Америк таких «потомков» представляет собой серьёзную проблему для сельского хозяйства всего мира.

Результаты исследования представлены в научном издании PNAS.

Ранее авторы проекта «Вести. Наука» (nauka.vesti.ru) рассказывали о способах, при помощи которых учёные предлагают бороться с вредителями. Например, они хотят травить колорадского жука заражённым картофелем. Также специалисты считают, что часть работы (скажем, распылять пестициды) можно доверить дронам.

Безусловно, борьба с опасными организмами, уничтожающими сельскохозяйственные культуры, крайне важна. Однако нельзя забывать и об обратной стороне медали: пестициды серьёзно угрожают жизни многих опылителей. Если кто-то подумает, что жизнь таких насекомых не представляет ценности, напомним, что полтора миллиарда рабочих мест зависит от опылителей. Хотя бы с этой точки зрения человечеству стоит работать над мерами, которые помогут решить проблему сокращения популяция этих важных насекомых. В частности, исследователи предлагают бороться за их жизнь (а также птиц) при помощи световой терапии и сенсорных «рюкзачков».