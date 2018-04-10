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Изменение климата окажет серьезное влияние на Грецию, заявили ученые
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Изменение климата окажет серьезное влияние на Грецию, заявили ученые 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
АФИНЫ, 10 апр — РИА Новости. Глобальное изменение климата окажет прямое и косвенное воздействие на Грецию — погода будет жарче, осадков станет меньше, заявил преподаватель факультета физики Университета Патры и лаборатории физики атмосферы Афанасиос Аргириу в интервью Афинскому агентству новостей АМНА.
"Из-за протяженной береговой линии страны многим районам угрожает повышение уровня моря, которое оценивается в пределах от 0,2 до 2 метров. Ожидается уменьшение количества осадков от 5% до 9%, повышение температура на 3 — 4,5 градуса Цельсия, увеличение интенсивности солнечной радиации и увеличение интенсивности пассатных ветров", — полагает ученый.
По его мнению, последние два последствия «могут оказать положительное влияние на производство солнечной и ветровой энергии».
Помимо этого изменения климата окажут косвенное влияние на различные секторы экономики страны, такие как сельское хозяйство, туризм, транспорт, считает Аргириу.
"Повлияет этого также и на здоровье, то есть будет более благоприятный климат для роста паразитов или насекомых-переносчиков болезней, таких как комары", — полагает он.
Что касается мер, которые могут быть приняты для защиты жизни людей и имущества от экстремальных погодных явлений, Аргириу сказал, что в принципе надо придерживаться политики ограничения причин изменения климата.
"С одной стороны, нужно прямое осуществление этой политики на национальном уровне, а с другой стороны, нужно политическое давление Греции на международные организации для строгого соблюдения политики защиты окружающей среды", — сказал ученый.
Он предлагает также постоянно совершенствовать инфраструктуру здравоохранения и профилактики заболеваний.
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