Найдены лучшие места для жизни на Марсе

Специалисты уверены, что мы как никогда близки к тому, чтобы наконец-то колонизировать космос и началом должны стать человеческие поселения на Марсе. Все больше компаний вкладывают средства в создание ракет для космических туристов. Но ракеты хороши только для транспортировки. А где нам жить на чужой планете?

Ученые из Университета в Вагенингене ( Нидерланды ) использовали имеющиеся данные по Марсу и рассчитали, где удобнее всего будет строить земные колонии и города. Эколог Вигер Вамелинк и его студент Лайн Шуг совместили информацию NASA и Государственного Университета Аризоны.

Результаты своих исследований они оформили в виде анимированной карты, на которой указаны подходящие для жизни и сельского хозяйства территории с учетом состава почвы. Многие из этих участков уже знакомы исследователям, поскольку использовались для посадки марсоходов.

Вамелинк серьезно готовиться к тому, чтобы земляне на Марсе не голодали. С 2013 года он использует разные виды грунта, максимально близкие по составу к марсианским, для выращивания овощей. Таким образом ему удалось собрать урожай помидоров, редиса, ржи, бобов, картофеля и моркови. Важным моментом было определить, безопасны ли эти овощи для употребления в пищу, ведь почва Марса богата металлами. Но исследования нидерландского ученого показали, что их вполне можно есть, в чем убедились участники и спонсоры исследования.

Напомним, что в Американском аэрокосмическом агентстве NASA в прошлом году создали трехмерную интерактивную карту Марса Access Mars. Любой желающий может «прогуляться» по красной планете и присмотреть себе участок для космической дачи. Для создания карты были привлечены специалисты-картографы Google . Они использовали все съемки, когда-либо сделанные на Марсе.

У посителей этого сайта есть возможность «проехаться» по следам марсохода Curiosity. Сделать это можно с компьютера, планшета, телефона или подключить устройство виртуальной реальности.