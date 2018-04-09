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Найдены лучшие места для жизни на Марсе
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Найдены лучшие места для жизни на Марсе 

КТО?ЧТО?ГДЕ? 42 минуты назад
Фото: КТО?ЧТО?ГДЕ?
Специалисты уверены, что мы как никогда близки к тому, чтобы наконец-то колонизировать космос и началом должны стать человеческие поселения на Марсе. Все больше компаний вкладывают средства в создание ракет для космических туристов. Но ракеты хороши только для транспортировки. А где нам жить на чужой планете?
Ученые из Университета в Вагенингене (Нидерланды) использовали имеющиеся данные по Марсу и рассчитали, где удобнее всего будет строить земные колонии и города. Эколог Вигер Вамелинк и его студент Лайн Шуг совместили информацию NASA и Государственного Университета Аризоны.
Результаты своих исследований они оформили в виде анимированной карты, на которой указаны подходящие для жизни и сельского хозяйства территории с учетом состава почвы. Многие из этих участков уже знакомы исследователям, поскольку использовались для посадки марсоходов.
Вамелинк серьезно готовиться к тому, чтобы земляне на Марсе не голодали. С 2013 года он использует разные виды грунта, максимально близкие по составу к марсианским, для выращивания овощей. Таким образом ему удалось собрать урожай помидоров, редиса, ржи, бобов, картофеля и моркови. Важным моментом было определить, безопасны ли эти овощи для употребления в пищу, ведь почва Марса богата металлами. Но исследования нидерландского ученого показали, что их вполне можно есть, в чем убедились участники и спонсоры исследования.
Напомним, что в Американском аэрокосмическом агентстве NASA в прошлом году создали трехмерную интерактивную карту Марса Access Mars. Любой желающий может «прогуляться» по красной планете и присмотреть себе участок для космической дачи. Для создания карты были привлечены специалисты-картографы Google. Они использовали все съемки, когда-либо сделанные на Марсе.
У посителей этого сайта есть возможность «проехаться» по следам марсохода Curiosity. Сделать это можно с компьютера, планшета, телефона или подключить устройство виртуальной реальности.
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