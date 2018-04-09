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Тюменские ученые в 2018 году оценят влияние нефтегазодобычи на малые реки Ямала
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Тюменские ученые в 2018 году оценят влияние нефтегазодобычи на малые реки Ямала 

ТАСС 2 часа назад
ТЮМЕНЬ, 9 апреля. /ТАСС/. Ученые и студенты Тюменского государственного университета (ТюмГУ) в полевой сезон 2018 года проведут исследование по влиянию нефтегазодыбычи в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) на состояние малых рек. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе вуза со ссылкой на директора Института наук о Земле ТюмГУ Виталия Хорошавина.
"На этот сезон мы планируем исследование по оценке экологических последствий нефтегазодобычи для малых рек и изучение восстановления растительности на механически нарушенных и нефтезагрязненных участках. Работы будут проводить группы на Субарктическом стационаре ТюмГУ под городом Надымом в ЯНАО", — сказал он.
По словам Хорошавина, также студенты-магистранты в этом году примут участие в наблюдении за реками Тюменской области. «Запланировано продолжение наблюдений на реке Аремзянка за влиянием сточных вод из старой геологоразведочной скважины и продолжение работ по наблюдению за потоками нефтяных углеводородов в реке Тура», — уточнил он.
Для проведения комплексных исследований ранее был построен Надымский учебно-научный стационар, который в дальнейшем будет иметь статус международного. Рядом с ним также появится станция для изучения климата и состояния вечной мерзлоты по проекту «Пан-Евразийский эксперимент» (PEEX). Его целью является создание сети наземных станций для регулярного наблюдения за атмосферой, почвой, растительностью, водоемами и ландшафтами.
Ранее сообщалось, что осенью 2017 года специалисты ТюмГУ впервые провели измерения 16 ранее не изученных озер на Ямале. Все они были классифицированы по площади зеркала и показателю удлиненности объектов. Для исследований ученые впервые использовали радиоуправляемую модель яхты, оснащенную эхолотом с GPS-навигатором.
Эксперты отмечают, что знание особенностей строения водоемов важно при создании инфраструктуры месторождений и населенных пунктов, при использовании их минеральных и биологических ресурсов, а также в качестве источников водоснабжения.
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