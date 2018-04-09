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Космонавтам предложили печатать инструменты из собственных отходов
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Космонавтам предложили печатать инструменты из собственных отходов 

Ридус 1 час назад
Фото: Naked-Science.ru
Канадские ученые из Университета Калгари разработали новую технологию, которая позволит постоянно обеспечивать космонавтов материалом для 3D-принтера. Идея ученых — преобразовать фекалии астронавтов в биополимер, из которого принтер сможет напечатать инструменты или необходимые детали.
Использовать такую технологию планируют на МКС, и 3D-принтер позволит сэкономить место на борту корабля. Не нужно брать с собой много запасных деталей или лишних инструментов, ведь их можно будет напечатать, поясняют разработчики.
Принтеры специально настроены для работы в невесомости, их тестируют в таких условиях уже несколько лет, рассказали канадские инженеры.
Единственная проблема была с чернилами, так как привозить с собой запасы материала для принтера было бы проблематично, и ученые нашли выход. Они предложили использовать отходы жизнедеятельности команды в качестве материала для чернил.
Оказывается, что в них содержатся короткоцепочечные жирные кислоты, в том числе изомасляная кислота, после отделения которой, в смесь можно занести ГМ-бактерии кишечной палочки. Во-первых они приспособлены к жизни в таких условиях, а во-вторых, содержат гены синтеза полигидроксибутирата (РНВ), чьи свойства схожи с обычным полипропиленом.
Во время эксперимента полученную смесь высушивали и использовали в качестве чернил для обычного 3D-принтера. Из этого материала могут получиться небольшие запасные детали или инструменты.
Теперь осталось лишь оптимизировать процесс для обеспечения непрерывной системы производства, заключили изобретатели.
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