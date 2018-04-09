Космонавтам предложили печатать инструменты из собственных отходов

Канадские ученые из Университета Калгари разработали новую технологию, которая позволит постоянно обеспечивать космонавтов материалом для 3D-принтера. Идея ученых — преобразовать фекалии астронавтов в биополимер, из которого принтер сможет напечатать инструменты или необходимые детали.

Использовать такую технологию планируют на МКС, и 3D-принтер позволит сэкономить место на борту корабля. Не нужно брать с собой много запасных деталей или лишних инструментов, ведь их можно будет напечатать, поясняют разработчики.

Принтеры специально настроены для работы в невесомости, их тестируют в таких условиях уже несколько лет, рассказали канадские инженеры.

Единственная проблема была с чернилами, так как привозить с собой запасы материала для принтера было бы проблематично, и ученые нашли выход. Они предложили использовать отходы жизнедеятельности команды в качестве материала для чернил.

Оказывается, что в них содержатся короткоцепочечные жирные кислоты, в том числе изомасляная кислота, после отделения которой, в смесь можно занести ГМ-бактерии кишечной палочки. Во-первых они приспособлены к жизни в таких условиях, а во-вторых, содержат гены синтеза полигидроксибутирата (РНВ), чьи свойства схожи с обычным полипропиленом.

Во время эксперимента полученную смесь высушивали и использовали в качестве чернил для обычного 3D-принтера. Из этого материала могут получиться небольшие запасные детали или инструменты.

Теперь осталось лишь оптимизировать процесс для обеспечения непрерывной системы производства, заключили изобретатели.