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Математики показали на видео трехмерную модель круглого червя
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Математики показали на видео трехмерную модель круглого червя 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Математики создали трехмерную модель нематоды, или круглого червя, и показали ее движение в естественной среде обитания.
Модель поможет ученым рассчитать воздействие нематоды на живые организмы и взаимодействие с лекарствами. На основе полученных данных разработчики попробуют создать нанороботов, пишет nation-news.ru.
Нематода — один из любимых объектов для изучения среди биологов, потому что все клетки в теле этого червя развиваются одинаково. Кроме того, этот червь обладает ограниченным набором форм тела, поэтому математикам было относительно легко описать его движение.
Движение нематоды оказалось возможно отразить на двух плоскостях: одна из них показывает, как существо вращается вокруг себя, а другая — его волнообразные изгибы. Соединяя материалы, можно понять, как нематода одновременно ползет и плывет.
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