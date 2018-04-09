Математики показали на видео трехмерную модель круглого червя

Математики создали трехмерную модель нематоды, или круглого червя, и показали ее движение в естественной среде обитания.

Модель поможет ученым рассчитать воздействие нематоды на живые организмы и взаимодействие с лекарствами. На основе полученных данных разработчики попробуют создать нанороботов, пишет nation-news.ru.

Нематода — один из любимых объектов для изучения среди биологов, потому что все клетки в теле этого червя развиваются одинаково. Кроме того, этот червь обладает ограниченным набором форм тела, поэтому математикам было относительно легко описать его движение.

Движение нематоды оказалось возможно отразить на двух плоскостях: одна из них показывает, как существо вращается вокруг себя, а другая — его волнообразные изгибы. Соединяя материалы, можно понять, как нематода одновременно ползет и плывет.