Сибирские ученые в 100 раз повысили точность обнаружения драгоценных металлов в породах

НОВОСИБИРСК , 10 апреля. /Корр. ТАСС Анастасия Аникина /. Ученые из Новосибирска и Иркутска создали оборудование для экспресс-анализа геологических проб, которое способно определять предельно малые концентрации драгоценных металлов — до 10 мг на тонну, сообщил во вторник ТАСС завлабораторией оптических информационных систем Института автоматики и электрометрии (ИАиЭ) Сибирского отделения РАН Владимир Лабусов. Аналогов у этих приборов нет.

"В оборудовании применен метод, который позволяет в 100 раз снизить пределы обнаружения в породах драгоценных металлов — золота, серебра, платины, палладия. Обычно предел обнаружения — это 1 грамм на тонну, у нас он — 10 мг на тонну", — рассказал Лабусов.

Принцип работы основан на методе сцинтилляционного атомно-эмиссионного анализа: измельченные до порошка геологические образцы постепенно вводятся в плазму электрической дуги, частицы нагреваются и испаряются, а входящие в их состав атомы химических элементов излучают фотоны на характерных для них длинах волн. В компьютер вводится последовательность из десятка тысяч спектров этого излучения. Когда частицы, содержащие драгоценные металлы, попадают в плазму, наблюдаются вспышки их спектральных линий.

Преимущество метода в его скорости — образцы не надо растворять — и чувствительности за счет высокой яркости вспышек. Кроме того, благодаря одновременной регистрации всего спектра излучения возможно оценить минеральный состав частиц, содержащих драгметаллы. Это важно для специалистов, которые будут разрабатывать технологию их извлечения.

Основы метода были разработаны еще в СССР в иркутском Институте геохимии Сибирского отделения РАН, совместно с которым ИАиЭ СО РАН и новосибирское научное предприятие «ВМК-Оптоэлектроника» развивают его приборное и методическое обеспечение.