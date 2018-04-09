Уфимцы смогут бесплатно посмотреть в телескоп на Луну

На площади перед Уфимским планетарием 21 апреля горожане и гости столицы смогут бесплатно понаблюдать Луну в телескоп.

Наблюдения начнутся в 21:00 при условии ясного, безоблачного неба. Проводить их будут сотрудники планетария.

Специалисты рассказали, что в этот день самым впечатляющим объектом для наблюдения в телескоп является Луна, поэтому дата праздника — Дня астрономии — «плавающая» и она приурочена к наиболее удобным условиям для массового наблюдения спутника Земли.

Кстати, днем 21 апреля с 14:30 до 17:00 уфимцы могут посмотреть на Солнце в специальный солнечный телескоп Coronado SolarMax II 90. Он позволяет увидеть на поверхности звезды не только пятна, но и вспышки, нити и протуберанцы на краю солнечного диска.