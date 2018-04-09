Ещё
Уфимцы смогут бесплатно посмотреть в телескоп на Луну
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Уфимцы смогут бесплатно посмотреть в телескоп на Луну 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
На площади перед Уфимским планетарием 21 апреля горожане и гости столицы смогут бесплатно понаблюдать Луну в телескоп.
Наблюдения начнутся в 21:00 при условии ясного, безоблачного неба. Проводить их будут сотрудники планетария.
Специалисты рассказали, что в этот день самым впечатляющим объектом для наблюдения в телескоп является Луна, поэтому дата праздника — Дня астрономии — «плавающая» и она приурочена к наиболее удобным условиям для массового наблюдения спутника Земли.
Кстати, днем 21 апреля с 14:30 до 17:00 уфимцы могут посмотреть на Солнце в специальный солнечный телескоп Coronado SolarMax II 90. Он позволяет увидеть на поверхности звезды не только пятна, но и вспышки, нити и протуберанцы на краю солнечного диска.
АиФ-Уфа: последние новости
Правда ли, что Уфимский фанерный комбинат будет закрыт и снесён? Где проверить, есть ли долги по налогам и сборам? Куда в Уфе привезут Благодатный огонь из Иерусалима?
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Степаненко покидает Россию83
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты853
Россия ответила на переезд Скрипалей в США194
«Если ты умрешь, нам ничего не достанется»36
Степаненко покидает Россию9
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
02:36
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»
В мире США
01:36
Гарантии Киева отпустить экипаж «Норда» оказались ложью
Украина В мире
04:56
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты
Конфликты Армия
00:19
Тулееву предложили новую должность
Политика
02:18
Пьеха оказалась в больнице без лекарств
Шоу-бизнес
00:25
Загорелся киевский зоопарк
Происшествия
00:09
Россия ответила на переезд Скрипалей в США
Политика
01:49
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар
Политика
01:51
Экс-тёща забросала камнями футболиста
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение