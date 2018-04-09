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Маск показал часть новой ракеты Big Falcon Rocket
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Илон Маск показал часть новой ракеты Big Falcon Rocket 

Hi-News.ru 7 часов назад
Фото: hi-news.ru
Илон Маск опубликовал на своей странице в Instagram фотографию одной из частей корпуса новой ракеты-носителя BFR, которая будет предназначаться для полетов к другим планетам. И как видно из фото, на фоне даже одной детали установленный рядом электромобиль Tesla Model 3 выглядит настоящей крохой, чему, к слову, и удивляются в комментариях.
Напомним, что Big Falcon Rocket является проектом ракеты нового поколения компании SpaceX, которая в перспективе должна использоваться для полетов к Луне и Марсу. Согласно последним планам компании, BFR должна будет заменить нынешнее семейство ракет Falcon Heavy где-то в 2020-х годах. Она будет гораздо крупнее ныне существующих. Длина составит порядка 106 метров при диаметре 9 метров.
Состоять ракета будет из двух полностью многоразовых ступеней с возможностью управляемой посадки на Землю, а также трех вариантов полезной нагрузки: межпланетного космического корабля Big Falcon Spaceship, космического танкера и грузовика для вывода на орбиту спутников и полетов к МКС.
Космический корабль Big Falcon Spaceship будет содержать 825 кубометров герметичного объема с размещением до 40 кабин для экипажа, зон общего пользования, складов, кухни, а также убежища на случай солнечных вспышек. Один из первых полетов корабля будет на Марс — Илон Маск планирует отправить туда пилотируемую миссию в первой половине 2020 годов.
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