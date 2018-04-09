Ещё
Источники в ЦРУ: инопланетяне живут в подземных базах на Луне
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Источники в ЦРУ: инопланетяне живут в подземных базах на Луне 

Свободная пресса 56 минут назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
По сведениям ЦРУ, в подземных базах на Луне обитают миллионы гуманоидов. Американский уфолог-любитель, известный под никнеймом Streetcap1, выступил с заявлением, что Луна уже давно заселена инопланетянами. Такой вывод он сделал после того, как обнаружил поверхности спутника своеобразный коридор в его недра. Исследователь предполагает, что нашел так называемый «вход чужих», который является подземной базой инопланетян, сообщает Vladtime.
Свою версию он подкрепляет словами бывшего сотрудника ЦРУ Джона Лира. В свое время Лир рассказал журналистам, что видел миллионы гуманоидов, обитающих в подземных бункерах Луны. Там, по его словам, проводятся генетические опыты, из-за которых на спутнике периодически фиксируют аномалии неизвестного происхождения.
Тем временем скептики ставят под сомнение слова уфолога и бывшего сотрудника Центрального разведывательного управления. Ведь подземные «тоннели гуманоидов» могут быть обычными каналами или трещинами, которые образовались естественным путем.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что ученые нашли на поверхности Луны значительные запасы воды. Согласно данным Института космических исследований в Боулдере (штат Колорадо, США), вода расположена не только в полярных регионах Луны, как это считалось ранее, но и по всей поверхности спутника Земли. Такие выводы были сделаны учеными на основании данных, полученных с двух орбитальных зондов.
Новости науки: В России будет закрыт центр исследования Луны
Свободная пресса: последние новости
Ученые раскрыли секрет цыпленка и яйца Ученые нашли часть скелета беременного ихтиозавра Ученые назвали природную аномалию, которая погубит Землю
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»1508
Созывается экстренное заседание Совбеза ООН851
Советы о сексе разозлили пользователей соцсетей11
На нарушающий законы физики двигатель дали денег15
Трамп и Макрон обменялись данными о химатаке в Сирии14
Видео
02:36
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»
В мире США
01:36
Гарантии Киева отпустить экипаж «Норда» оказались ложью
Украина В мире
01:49
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар
Политика
00:39
Пьяные школьники залезли на Эрмитаж по фасаду
Происшествия
04:15
От вратаря до «короля шансона»: феномен Круга
Шоу-бизнес Статьи
00:36
Юлия Скрипаль захотела вернуться в Россию
В мире
01:26
Цекало угрожали автоматом на глазах у ребенка
Шоу-бизнес
01:41
Чайка раскрыл неудобную правду об отравлении Литвиненко
Политика
02:40
Все несуразицы в деле Скрипаля перечислили в одном списке
Политика
03:03
Трагедия в Мюнстере: полиция сделала неожиданное заявление
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение