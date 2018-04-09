Источники в ЦРУ: инопланетяне живут в подземных базах на Луне

По сведениям ЦРУ, в подземных базах на Луне обитают миллионы гуманоидов. Американский уфолог-любитель, известный под никнеймом Streetcap1, выступил с заявлением, что Луна уже давно заселена инопланетянами. Такой вывод он сделал после того, как обнаружил поверхности спутника своеобразный коридор в его недра. Исследователь предполагает, что нашел так называемый «вход чужих», который является подземной базой инопланетян, сообщает Vladtime.

Свою версию он подкрепляет словами бывшего сотрудника ЦРУ Джона Лира. В свое время Лир рассказал журналистам, что видел миллионы гуманоидов, обитающих в подземных бункерах Луны. Там, по его словам, проводятся генетические опыты, из-за которых на спутнике периодически фиксируют аномалии неизвестного происхождения.

Тем временем скептики ставят под сомнение слова уфолога и бывшего сотрудника Центрального разведывательного управления. Ведь подземные «тоннели гуманоидов» могут быть обычными каналами или трещинами, которые образовались естественным путем.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что ученые нашли на поверхности Луны значительные запасы воды. Согласно данным Института космических исследований в Боулдере (штат Колорадо, США), вода расположена не только в полярных регионах Луны, как это считалось ранее, но и по всей поверхности спутника Земли. Такие выводы были сделаны учеными на основании данных, полученных с двух орбитальных зондов.