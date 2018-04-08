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Поселение Бронзового века обнаружили на британском острове
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Поселение Бронзового века обнаружили на британском острове 

Газета.Ru 45 минут назад
На отдаленном острове у побережья Уэльса обнаружено поселение времен Бронзового века, которое было «скрыто» от глаз ученых на протяжении 4500 лет, сообщает телеканал «360».
Исследователи обнаружили древний форт, часовню и фермерские поля. Теперь специалисты намерены изучить образ жизни людей, которые жили на этом острове. Отмечается, что новые открытия могут внести изменения в историю этого района.
Ученые использовали высокотехнологичные лазеры для создания 3D-карты острова, что и позволило исследователям обнаружить место пребывания людей Бронзового века.
Согласно сообщению, это место могло быть защищенным поселением, где люди занимались сельским хозяйством.
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