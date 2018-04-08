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Японские макаки снимают стресс в горячей ванне
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Японские макаки снимают стресс в горячей ванне 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Исследователи из Университета Киото выяснили, что японские макаки используют горячую воду не только, чтобы согреться, но и для снятия стресса, пишет журнал Primates.
Для эксперимента ученые выбрали в Парке Обезьян Дзигокудани 12 взрослых самок, за которыми наблюдали с апреля по июнь и с октября по декабрь. В зимние месяцы обезьяны чаще приходили к горячим источникам. Это доказало и так очевидный факт — они приходят туда греться. Однако зоологи на этом не остановились и во время эксперимента они методично собирали за обезьянами фекалии, чтобы проанализировать их на предмет остатков расщепленных глюкокортикоидных гормонов.
Что такое ЗОЖ  Правда и мифы
Уровень глюкокортикоидов увеличивается во время стресса, таким образом, изучив отходы жизнедеятельности животных, можно установить их психическое состояние.
Выяснилось, что когда макаки зимой грелись в источниках, этих гормонов в фекалиях было меньше по сравнению с теми зимними днями, которые они проводили в других местах. Ученые пришли к выводу, что горячая ванна помогает обезьянам в зимние месяцы не только согреться, но и успокоить нервы.
В ближайшее время зоологи намерены еще раз подтвердить свою теорию, измерив уровень стрессовых гормонов в слюне и крови макак.
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