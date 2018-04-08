Антарктика лишилась ледяного покрова

В период с 2010 по 2016 годы Антарктика лишилась ледяного покрова, площадь которого сопоставима с территорией агломерации Большой Лондон, сообщает телеканал «360».

Исследователи из Университета Лидса выявили, что за указанный период в южной полярной области Земли растаяло более 1460 квадратных километров льдов. При этом ученые отмечают, что причиной этому являются теплые океанические течения — они подмывают основания вековых льдов, причем это происходит на глубине почти в километр или более того.

"Наше исследование доказывает, что исчезновение ледяного покрова происходит из-за его размыва у самого основания и не только в тех нескольких местах, которые были обозначены ранее", — сказал доктор Ханнес Конрад.

Исследователи также выяснили, что серьезно размытым основание оказалось в восьми точках, что привело к массовому отделению ледников от морского дна. В то же время, благодаря спутниковой системе CryoSat-2, ученые установили, что изменения в ледяном покрове наблюдаются по длине береговой линии в 16 тысяч километров.