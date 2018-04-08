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В нехватке женщин в науке виновата их самооценка
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В нехватке женщин в науке виновата их самооценка 

Индикатор 1 час назад
Фото: Индикатор
Ученые из Университета штата Аризона предложили студентам и студенткам сравнить свои результаты с успехами однокурсников. Молодые люди намного чаще девушек считают себя умнее окружающих. По мнению ученых, это может быть причиной низкого участия женщин в научных исследованиях. Подробности работы опубликованы в журнале Advances in Physiology Education.
Авторы работы опросили группу студентов, изучающих физиологию в университете. Их просили сравнить себя с другими студентами в группе, а потом с тем, с кем они чаще всего работают вместе. Юноши и девушки со схожими результатами в учебе оценивали себя по-разному. Студенты в среднем считали себя умнее 66% однокурсников, девушки — 54%. Сильнее эта разница проявлялась в сравнении себя с партнерами по учебе — здесь о своих высоких способностях студенты заявляли втрое чаще, чем студентки.
Отвечая на вопрос о том, какими критериями они руководствуются при сравнении, студенты обоих полов называли количество правильных ответов и глубину понимания материала.
По мнению ученых, заниженная самооценка влечет за собой цепочки последствий. Менее уверенные в себе студенты реже вызываются ответить на вопрос преподавателя и с меньшей вероятностью пойдут выступать на конференцию. Как следствие, и они сами, и преподаватели будут оценивать их как менее активных и не уверенных в своих знаниях.
Как отмечают авторы статьи, результаты опросов тем удивительнее, что они проводились среди студентов-биологов, а биология — это одна из немногих областей науки, где женщин больше, чем мужчин. Авторы работы предупреждают, что ее выводы остаются предварительными, их необходимо подтвердить, проведя похожие опросы в других университетах.
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