Ученые создали светящийся пластырь, определяющий уровень свежести мяса

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Ученые из Университета Макмастера прототип наклейки Sentinel Wrap — пластыря, который поможет определять уровень свежести мясных продуктов. Об этом пишет Sceince Daily.

Пластырь сделан из сополимера циклоолефина — прозрачного и гибкого материала. К нему прикрепили специальные биосенсоры. которые по специфическому участку ДНК патогенной бактерии определяют, есть ли она в продукте, на который наклеили пластырь.

К эпоксидной пленке присоединены дезоксирибозимы — молекулы ДНК, которые обладают каталитической активностью и могут расщеплять другие молекулы, включая РНК. На саму наклейку нанесен слабосветящийся субстрат, свечение которого подавляет белок-«гаситель». Когда продукт начинает портиться, связь с «гасителем» разрушается и пластырь начинает светиться.

По задумке ученых, их изобретение в будущем сможет заменить наклейки с обозначением срока годности на упаковках продуктов. Мясо часто портится еще до истечения срока годности, поэтому такой способ защиты покупателей будет более надежным.

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