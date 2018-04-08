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Ученые создали светящийся пластырь, определяющий уровень свежести мяса
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Британцы придумали способ защиты от «Новичка»

Ученые создали светящийся пластырь, определяющий уровень свежести мяса 

Inc. 1 час назад
Фото: Inc.
Фото: iStock
Ученые из Университета Макмастера прототип наклейки Sentinel Wrap — пластыря, который поможет определять уровень свежести мясных продуктов. Об этом пишет Sceince Daily.
Пластырь сделан из сополимера циклоолефина — прозрачного и гибкого материала. К нему прикрепили специальные биосенсоры. которые по специфическому участку ДНК патогенной бактерии определяют, есть ли она в продукте, на который наклеили пластырь.
К эпоксидной пленке присоединены дезоксирибозимы — молекулы ДНК, которые обладают каталитической активностью и могут расщеплять другие молекулы, включая РНК. На саму наклейку нанесен слабосветящийся субстрат, свечение которого подавляет белок-«гаситель». Когда продукт начинает портиться, связь с «гасителем» разрушается и пластырь начинает светиться.
По задумке ученых, их изобретение в будущем сможет заменить наклейки с обозначением срока годности на упаковках продуктов. Мясо часто портится еще до истечения срока годности, поэтому такой способ защиты покупателей будет более надежным.
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Стартап по выращиванию любого мяса в лаборатории Wild Type привлек $3,5 млн  По статистик Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно около 420 тыс. человек умирают от размножающихся в пище патогенных микроорганизмов. При этом 30% из них составляют дети в возрасте до пяти лет. Одни из самых опасный патогенов — сальмонелла и кишечная палочка.
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