Ещё
Тающие ледники помогают водорослям бороться с парниковыми газами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тающие ледники помогают водорослям бороться с парниковыми газами 

Индикатор 2 часа назад
Фото: Индикатор
Ученые из Великобритании нашли способ оценивать количество водорослей в арктическом льде и под ним. Они выяснили, что таяние ледников дает важные питательные вещества морским водорослям, удерживающим углекислый газ из атмосферы. Исследование опубликовано в журнале Biogeosciences.
Чтобы проследить за тем, как меняется количество водорослей в океане, ученые часто используют спутниковые снимки, по которым можно оценить оттенок воды. Однако со спутника нельзя увидеть водоросли, живущие во льду или под ним. Авторы работы предложили использовать два биомаркера, которые можно найти в пищеварительной системе криля, мелких морских рачков. Ученые заметили, что те животные, у которых находили эти биомаркеры, были крупнее и здоровее других.
Как предполагают биологи, лед может защищать и поддерживать водоросли. В толще льда они могут вести фотосинтез, не боясь быть унесенными вглубь воды, где недостаточно света. Причем лед помогает им и некоторое время после таяния: пресная вода ледников не так активно перемешивается в соленой морской, и организмы долго остаются вблизи поверхности.
Тающий лед также дает морским животным железо — редкий и важный для них элемент. Ледники остаются огромными хранилищами железа, которое они захватили, когда формировались на большой глубине.
Понравился материал? Добавьте Indicator.Ru в «Мои источники» Яндекс. Новостей и читайте нас чаще.
Индикатор: последние новости
Встречный сигнал увеличил эффективность беспроводной зарядки Потепление даже на два градуса изменит мировую экономику В Минсельхозе «преклонили голову» перед Лысенко и назвали его великим ученым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар172
В Британии объяснили «чудесное» спасение Скрипалей763
Минобороны России выступило с заявлением439
Сын Яковлевой попал в психушку179
МИД назвал цель провокации с делом Скрипаля
Видео
01:49
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар
Политика
01:41
Чайка раскрыл неудобную правду об отравлении Литвиненко
Политика
03:03
Трагедия в Мюнстере: полиция сделала неожиданное заявление
Происшествия
03:15
МИД назвал цель провокации с делом Скрипаля
Политика
00:36
Скрипаль готова дать показания в Скотланд-Ярде
В мире Европа
01:00
Галкин ушел от ответа на откровенный вопрос
Шоу-бизнес
04:55
Православный мир встречает Пасху Христову
Общество
04:48
«Нужно перекрыть Украине Керченский пролив»
В мире Статьи
00:36
ЦРУ и МИ-6 готовят операцию по вывозу Скрипалей
В мире Другое
01:00
В Британии объяснили «чудесное» спасение Скрипалей
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение