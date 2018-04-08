Тающие ледники помогают водорослям бороться с парниковыми газами

Ученые из Великобритании нашли способ оценивать количество водорослей в арктическом льде и под ним. Они выяснили, что таяние ледников дает важные питательные вещества морским водорослям, удерживающим углекислый газ из атмосферы. Исследование опубликовано в журнале Biogeosciences.

Чтобы проследить за тем, как меняется количество водорослей в океане, ученые часто используют спутниковые снимки, по которым можно оценить оттенок воды. Однако со спутника нельзя увидеть водоросли, живущие во льду или под ним. Авторы работы предложили использовать два биомаркера, которые можно найти в пищеварительной системе криля, мелких морских рачков. Ученые заметили, что те животные, у которых находили эти биомаркеры, были крупнее и здоровее других.

Как предполагают биологи, лед может защищать и поддерживать водоросли. В толще льда они могут вести фотосинтез, не боясь быть унесенными вглубь воды, где недостаточно света. Причем лед помогает им и некоторое время после таяния: пресная вода ледников не так активно перемешивается в соленой морской, и организмы долго остаются вблизи поверхности.

Тающий лед также дает морским животным железо — редкий и важный для них элемент. Ледники остаются огромными хранилищами железа, которое они захватили, когда формировались на большой глубине.

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