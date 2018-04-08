Ещё
Российские ученые в пять-восемь раз повысили твердость стали
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российские ученые в пять-восемь раз повысили твердость стали 

Мир24 2 часа назад
Фото: Мир24
Российские ученые из Красноярского научного центра, Московского энергетического института и МАДИ разработали технологию повышения поверхностной твердости и износостойкости изделий из стали, сообщает КНЦ.
Smart City
Города будущего, которые уже существуют
В этом им помогла лазерная обработка и создание упрочненных наноуглеродными материалами (фуллереном, графеном или наноуглеродными трубками) поверхностных слоев стали.
В итоге экспериментов твердость модифицированного материала увеличилась в пять-восемь раз по сравнению с наиболее распространенной технической сталью.
При этом твердость материала была максимальна в центре зоны воздействия пучка лазера и уменьшалась к краям. Но неоднородное распределение твердости только усиливало износостойкость поверхности, поскольку металлический сплав, образованный из мягкого основания и жестких включений, имел меньший на 20–30% коэффициент трения.
«Поверхностное армирование стали позволяет повысить прочность и эксплуатационные свойства деталей машин и инструментов, работающих в условиях износа и контактных нагрузок», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее американские ученые создали древесину, которая в 12 раз прочнее стали.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM
Мир24: последние новости
NASA опубликовало видео солнечной активности В США начнут производить бумагу из навоза Найдена новая форма аномальной материи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар172
В Британии объяснили «чудесное» спасение Скрипалей763
Минобороны России выступило с заявлением439
Сын Яковлевой попал в психушку179
МИД назвал цель провокации с делом Скрипаля
Видео
01:49
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар
Политика
01:41
Чайка раскрыл неудобную правду об отравлении Литвиненко
Политика
03:03
Трагедия в Мюнстере: полиция сделала неожиданное заявление
Происшествия
03:15
МИД назвал цель провокации с делом Скрипаля
Политика
00:36
Скрипаль готова дать показания в Скотланд-Ярде
В мире Европа
01:00
Галкин ушел от ответа на откровенный вопрос
Шоу-бизнес
04:55
Православный мир встречает Пасху Христову
Общество
04:48
«Нужно перекрыть Украине Керченский пролив»
В мире Статьи
00:36
ЦРУ и МИ-6 готовят операцию по вывозу Скрипалей
В мире Другое
01:00
В Британии объяснили «чудесное» спасение Скрипалей
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение