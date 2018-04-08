Российские ученые в пять-восемь раз повысили твердость стали

Российские ученые из Красноярского научного центра, Московского энергетического института и МАДИ разработали технологию повышения поверхностной твердости и износостойкости изделий из стали, сообщает КНЦ.

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В этом им помогла лазерная обработка и создание упрочненных наноуглеродными материалами (фуллереном, графеном или наноуглеродными трубками) поверхностных слоев стали.

В итоге экспериментов твердость модифицированного материала увеличилась в пять-восемь раз по сравнению с наиболее распространенной технической сталью.

При этом твердость материала была максимальна в центре зоны воздействия пучка лазера и уменьшалась к краям. Но неоднородное распределение твердости только усиливало износостойкость поверхности, поскольку металлический сплав, образованный из мягкого основания и жестких включений, имел меньший на 20–30% коэффициент трения.

«Поверхностное армирование стали позволяет повысить прочность и эксплуатационные свойства деталей машин и инструментов, работающих в условиях износа и контактных нагрузок», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее американские ученые создали древесину, которая в 12 раз прочнее стали.

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