Российские ученые показали самые перспективные американские военные разработки

В лабораториях Центрального научно-исследовательского института войск воздушно-космической обороны (ЦНИИ ВВКО) изучают самые перспективные американские военные разработки, которые еще не поступили на вооружение; их показали в новом выпуске «Военной приемки» на телеканале «Звезда»

Выпуск передачи, посвященный не российскому, а американскому оружию, опубликован на YouTube.

Он посвящен тому, как российские ученые «раскрывают секреты зарубежных боевых самолетов, вертолетов и ракет», отмечается в аннотации к видео.

В частности, в ЦНИИ ВВКО внимательно изучают натовские истребители и бомбардировщики, ударные беспилотники, крылатые и гиперзвуковые ракеты и спутники-шпионы. Показана также разработка DARPA (Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны Соединенных Штатов ) — противоракета GBI, которая предназначена для перехвата МБР. Российские ученые с помощью точной копии этой ракеты создают надежное средство обхода баллистическими ракетами этой ловушки, сообщает «Звезда».

Сейчас ученые внимательно изучают гиперзвуковые средства поражения. Приоритетное внимание уделено изучению свойств отражения сигналов наших радаров ракетами натовских систем ПРО.

Также в ЦНИИ ВВКО исследованы модели всех летательных аппаратов, которые стоят на вооружении НАТО , в том числе перспективных.

При этом в «память» российских самолетов заносятся почти все летающие аппараты, которые стали объектами исследований ЦНИИ ВВКО, отмечается в передаче. Формирование такой «картотеки» позволяет решать задачу оперативного распознавания целей и исключить возможность случайного поражения своих объектов, пояснили в центре.

ЦНИИ ВВКО — одно из наиболее закрытых учреждений военного ведомства, здесь проводится оперативно-стратегическое обоснование работ, которые имеют отношение к испытаниям, эксплуатации и применению вооружения и военной техники ПВО, организованы исследование и анализ средств нападения противника с воздуха и из космоса.