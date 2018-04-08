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В Антарктике вырастили первый урожай овощей без грунта и солнечного света
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В Антарктике вырастили первый урожай овощей без грунта и солнечного света 

TechCult 27 минут назад
Фото: TechCult
Когда человек отправится за пределы Земли, хотя бы к близкому Марсу, ему придется взять с собой не еду, а технологии создания еды в условиях, кардинально отличающихся от нашей планеты. Потому что никаких консервов не хватит — пищу насущную нужно воспроизводить. Недавно в экспериментальной оранжерее в Антарктике добились успехов в этом направлении. Немецкая станция Neumayer III расположена на побережье шестого континента, достаточно далеко от полюса. Но здесь тоже бесполезно уповать на помощь природы, поэтому ученые воспользовались шансом и построили полностью рукотворный высокотехнологичный парник. В нем автономная система водоснабжения, изолированный от станции климат-контроль, искусственное освещение и система слежения за уровнем углекислого газа.
Ученые используют комбинированные методы выращивания съедобных растений, не фокусируясь исключительно на гидропонике. А недавно они получили первый полноценный урожай. Это 4 кг салата, 18 свежих огурчиков и целых 70 редисок — больше, чем нужно для праздничного ужина. Теперь, когда принципиальная возможность выращивать растения без солнечного света и грунта доказана, встает вторая задача: как увеличить урожайность?
Потенциал антарктической лаборатории ограничен, ее невозможно расширить, обустроить больше грядок, остается только совершенствовать технологии роста растений. Исследователи уверены, что за месяц выйдут на потоковое овощеводство и будут собирать по 5 кг свежих продуктов в неделю. С перспективой продолжать это хоть круглый год, ведь если работа огорода никак не зависит от природных циклов на планете, то он может давать один урожай за другим постоянно. То, что и нужно первым колонистам на Марсе.
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