Ещё
Впервые создан искусственный аналог ДНК
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Впервые создан искусственный аналог ДНК 

РИА «ФедералПресс» 36 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Химики синтезировали молекулу, по поверхностным свойствам полностью аналогичную двойной спирали ДНК.
Французские ученые заявили, что эту молекулу можно использовать как ингибитор реакции между ДНК и рядом ферментов, пишут зарубежные СМИ. Это пригодится в медицине и фармацевтике.
В молекуле тем же способом, что и в ДНК, расположены так же заряженные химические группы. Она состоит из трех типов ароматических молекул на основе хинолина, содержащих в своем составе карбоксильную и аминогруппу, а также присоединенный фосфатный участок.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Ученые заявили о неизбежности конца света Жизнь в системе Gliese 388 уничтожило рентгеновское излучение Молодой севастопольский ученый разработал «карту теплой морской воды»
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Санкции обрушили российский рынок380
Рубль рухнул349
Порошенко придумал альтернативу «Северному потоку-2»219
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй96
США «проехались катком» по российскому экспорту оружия221
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
00:50
В Московском зоопарке родился детеныш росомахи
Новости Москвы
01:44
Понедельник стал самым теплым днем в этом году
Новости Москвы Общество
01:15
Мазур рассказала о квартире экс жены Джигарханяна
Шоу-бизнес
05:59
Медведев допустил ответ РФ на санкции
Политика США
04:59
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй
Политика
05:59
Санкции обрушили российский рынок
Экономика
04:34
В Госдуме заявили о праве Сирии ответить на удар
Политика
05:59
США обсудят новые антироссийские санкции
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение