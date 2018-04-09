Впервые создан искусственный аналог ДНК

Химики синтезировали молекулу, по поверхностным свойствам полностью аналогичную двойной спирали ДНК.

Французские ученые заявили, что эту молекулу можно использовать как ингибитор реакции между ДНК и рядом ферментов, пишут зарубежные СМИ. Это пригодится в медицине и фармацевтике.

В молекуле тем же способом, что и в ДНК, расположены так же заряженные химические группы. Она состоит из трех типов ароматических молекул на основе хинолина, содержащих в своем составе карбоксильную и аминогруппу, а также присоединенный фосфатный участок.