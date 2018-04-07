Генная терапия поможет космонавтам избежать радиации

В 2015 году NASA назвало борьбу с радиацией в космосе приоритетной задачей. «Лекарство, которое нейтрализует все или только часть негативных эффектов от радиации, значительно упростит путешествие к Марсу», — заявило космическое агентство в своем блоге. Ученые до сих пор работают над препаратом, но сейчас, кажется, наметился прогресс.

В NASA считают, что полет к Красной планете вызовет у астронавтов уровень облучения равный 600 мЗв (миллизивертам). Верхняя граница, после которой полеты запрещены, начинается с 800 мЗв. Американский астронавт Скотт Келли, пробывший на МКС 520 дней, получил дозу величиной в 239 мЗв и после приземления сообщил о недомогании. Поэтому ученые из Университета Нового Южного Уэльса работают над лекарством, которое сможет восстанавливать ДНК. Профессор Дэвид Синклер прокомментировал сотрудничество с NASA в этом направлении:

«Мы работаем с Лабораторией реактивного движения NASA, чтобы найти гены, защищающие ДНК и продуцирующие такие вещества, как Dsup (белок, который предотвращает повреждения ДНК, вызванные радиационным излучением. — Прим. ред.). Больше всего нам интересны тихоходики (микроскопические беспозвоночные) и бактерия Deinococcus radiodurans — оба устойчивы к ионизирующим излучениям. Они могут ускорить восстановление ДНК или предупредить ее разрушение, точнее сказать пока сложно».

В 2016 году группа исследователей из Токийского университета представила работу, посвященную тихоходикам. В ней говорилось, что клетки человека с интегрированными в них генами беспозвоночных сумели подавить повреждения от радиации на 40 процентов.

Профессор Дэвид Синклер пообещал поделиться более подробными данными на конференции BASEL LIFE, которая пройдет с 11 по 14 сентября 2018 года в Базеле ( Швейцария ).

В прошлом году ученые нашли средство защиты от космической радиации в кремнийсодержащих астероидах. Им можно воспользоваться, только если мы научимся добывать нужные минералы и вести строительство прямо на орбите.