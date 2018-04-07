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Птицы могут видеть магнитное поле Земли
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Птицы могут видеть магнитное поле Земли 

КТО?ЧТО?ГДЕ? 51 минуту назад
Фото: КТО?ЧТО?ГДЕ?
Передвижения на большие расстояния без компаса или карты — это сложно и опасно. Но, кажется, птицы ничуть не переживают по этому поводу. Как им удается точно придерживаться своих маршрутов? Недавние исследования показали, что, возможно, птицы видят магнитные поля и ориентируются по ним. У птиц обнаружен особый протеин в глазах, благодаря которому они видят мир как в высокотехнологичных очках.
Как работает этот белок? Атомы белка состоят из ядра, вокруг которого вращаются электроны. Именно это вращение и превращает каждый электрон в крохотный магнит, благодаря которому птицы улавливают магнитное поле нашей планеты.
Тесты были сосредоточены вокруг белка Cry4, присутствующего в сетчатке глаза. Это светочувствительный протеин, нужный для регуляции ритмов сна и бодрствования. Если результаты исследований корректны, то это означает, что впервые найдена специальная молекула в организме животных, отвечающая за обнаружение магнитных полей. Точно не известно, как именно птицы «видят» магнитное поле Земли, предполагается, что это какие-то взаимодействия с окружающей средой на квантовом уровне. Раньше считалось, что в качестве магнита у птиц выступает клюв, а точнее богатые железом клетки, расположенные в нем.
Исследования проходили на двух видах птиц — зебровых амадинах и зарянках. Ученым еще предстоит сравнить строение глаз у других птиц, чтобы понять, есть ли у них другие способы ориентироваться в пространстве.
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