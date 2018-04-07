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Искусственный интеллект научили отслеживать стереотипы
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Искусственный интеллект научили отслеживать стереотипы 

Индикатор 1 час назад
Фото: Индикатор
Ученые из Стэнфордского университета разработали алгоритм, способный находить в текстах проявления стереотипов. С его помощью создатели проследили изменение отношения к женщинам и национальным меньшинствам на протяжении последних ста лет. Исследование публиковано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Действие алгоритма основано на поиске пар близко расположенных слов, которые он может находить самостоятельно. Например, программа может отследить, если в текстах прилагательное «эмоциональный (-ая)» встречается чаще рядом с «женщиной», чем с «мужчиной».
Используя этот алгоритм, ученые обработали тексты американских газет, книг и журналов за период с 1910-х по 1990-е годы. Всего получилось 200 миллионов слов. В результате ученые увидели, как менялись представления о людях разного пола. Оказалось, что слова, обозначающие способности, например, «инициативный (-ая)» или «умный (-ая)» стали чаще описывать женщин. А вот с описанием внешности таких изменений не происходит.
Некоторые результаты исследования касались и восприятия национальностей. Так, упоминания выходцев из Азии стали реже встречаться рядом с характеристиками «чужаков», например, «хитрый». Еще одна зависимость — после терактов 2001 года «терроризм» стал теснее связываться с «исламом».
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