Искусственный интеллект научили отслеживать стереотипы

Ученые из Стэнфордского университета разработали алгоритм, способный находить в текстах проявления стереотипов. С его помощью создатели проследили изменение отношения к женщинам и национальным меньшинствам на протяжении последних ста лет. Исследование публиковано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Действие алгоритма основано на поиске пар близко расположенных слов, которые он может находить самостоятельно. Например, программа может отследить, если в текстах прилагательное «эмоциональный (-ая)» встречается чаще рядом с «женщиной», чем с «мужчиной».

Используя этот алгоритм, ученые обработали тексты американских газет, книг и журналов за период с 1910-х по 1990-е годы. Всего получилось 200 миллионов слов. В результате ученые увидели, как менялись представления о людях разного пола. Оказалось, что слова, обозначающие способности, например, «инициативный (-ая)» или «умный (-ая)» стали чаще описывать женщин. А вот с описанием внешности таких изменений не происходит.

Некоторые результаты исследования касались и восприятия национальностей. Так, упоминания выходцев из Азии стали реже встречаться рядом с характеристиками «чужаков», например, «хитрый». Еще одна зависимость — после терактов 2001 года «терроризм» стал теснее связываться с «исламом».

