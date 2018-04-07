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Инженеры Мичиганского университета изобрели камеру размером меньше миллиметра
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Инженеры Мичиганского университета изобрели камеру размером меньше миллиметра 

Naked-Science.ru 30 минут назад
Фото: Naked-Science.ru
Самозаряжающаяся камера — не новшество. Еще в 2015 году ее изобрели специалисты Колумбийского университета, но уменьшить до почти невидимых размеров удалось только сейчас. Инженеры из Мичиганского университета утверждают, что их миниатюрное изобретение можно поместить куда угодно.
Первоначально перед учеными стояла проблема: как совместить в маленьком корпусе два сенсора, один из которых хранит энергию, а второй записывает ее количество. Оказалось, что светочувствительные диоды пропускают часть получаемого света, поэтому датчики разместили друг под другом.
В итоге получился чип со встроенной камерой, чья длина равна 860 микрометрам, а ширина — 660. В солнечный день, который ученые оценивают в 60 тысяч люксов (единица измерения освещенности), этот аппарат снимает картинку с частотой 15 кадров в секунду. При обычном освещении, равном 30 тысячам люксов, частота падает до семи с половиной кадров в секунду.
University of Michigan
Ученые утверждают, что их интересовала сама концепция изобретения. «Мы заботились о доказательстве идеи, поэтому не оптимизировали энергопотребление самого датчика», — рассказал один из авторов работы Сун-Юнь Парк (Sung-Yun Park). По его словам, улучшить частоту кадров или уменьшить необходимое количество люксов не составит труда. Изобретатели подчеркнули, что миниатюрная конструкция, в которую входят крошечный процессор, интегрированный инструмент для сбора энергии, беспроводной передатчик и сама камера, — позволит размещать аппарат практически на любой поверхности. При отсутствии повреждений он прослужит долгое время, подзаряжаясь от источников света.
В феврале американские инженеры разработали и напечатали на 3D-принтере устройство, позволяющее сделать из обычного мобильного телефона профессиональный микроскоп.
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